Ici tout commence - Résumé de la semaine du 28 au 4 mars 2022

Jasmine a un comportement de plus en plus bizarre. C’est elle qui a lancé la pierre sur Teyssier. Anaïs décide de la couvrir, mais Jasmine ne peut plus tenir et se dénonce. Teyssier lui laisse une dernière chance et lui demande de passer l’évaluation des 1ères années. Mais Jasmine ne peut lutter contre sa phobie de la viande... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.