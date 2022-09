Ici tout commence - Résumé de la semaine du 29 août au 2 septembre 2022

Le concours d’entrée de l’Institut Auguste Armand est lancé ! Plus les épreuves passent, plus le nombre de candidats diminue. Hortense ne supporte plus la présence de Vic et ne compte pas l’aider à intégrer l’Institut. Les places sont chères. Teyssier annonce les résultats du concours et provoque une guerre entre les élèves de première et de deuxième année. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.