Ici tout commence - Résumé de la semaine du 3 au 7 avril 2023

Axel est partagé entre sa famille adoptive et sa famille biologique. Les élèves ont le futur de l'Institut Auguste Armand entre les mains. Grâce à Charlène, Clotilde est hors course. Le nouveau directeur est élu... et ça s'est joué à un vote. Celui d'Axel. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.