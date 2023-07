Ici tout commence - Résumé de la semaine du 3 au 7 juillet 2023

Le 14 juillet prochain, l'institut accueillera un double mariage. Celui de Greg et Eliott puis d'Hortense et Mehdi. Pour le Chef Delobel, ce mariage entre BFF est complètement stupide. L'oganisation du plus beau jour de leur vie fait naître des tensions entre Eliott et Hortense... Eliott prend une décision qui fait tout basculer. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.