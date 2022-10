Ici tout commence - Résumé de la semaine du 3 au 7 octobre 2022

Depuis sa discussion avec Salomé, Anaïs est à l’ouest. Elle perd sa place au restaurant éphémère. Elle découvre la vidéo de la mort de son frère... et, se rend compte que David n’est pas le responsable. C’est elle. Elle ne le supporte pas et... craque. Cet évènement dramatique lui a permis de faire le point sur ses sentiments. Entre David et Lisandro, son choix est fait. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.