Ici tout commence - Résumé de la semaine du 30 au 3 juin 2022

La guerre entre Teyssier et Zacharie continue. Constance a fait son choix et passe à l'action avec Zacharie. En l'absence de Constance, Teyssier perd pied et fait tout pour la reconquérir. Mais ses efforts ne suffisent pas, Teyssier pose alors un ultimatum à Constance et la menace de garder l'Institut fermé si elle ne revient pas. De son côté, la cheffe Cardonne prépare un plan pour que Teyssier quitte l'Institut !