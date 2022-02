Ici tout commence - Résumé de la semaine du 31 janvier au 4 février 2022

Kelly découvre le secret de Clotilde, mais promet de ne rien dire. Laëtitia provoque le pire en poussant Clotilde dans les escaliers. Guillaume prend une décision radicale et la vire de l’Institut. Mais Rose doute de plus en plus de la sincérité de sa sœur, elle découvre à son tour la vérité et ne lui laisse plus le choix ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.