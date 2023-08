Ici tout commence - Résumé de la semaine du 31 juillet au 4 août 2023

Aurélien et Axel remuent ciel et terre afin de trouver l'assassin d'Auguste Armand. Axel fait une découverte bouleversante. A trop vouloir chercher la vérité, Axel perd tous ses proches... à commencer par Jasmine et Emmanuel. Les soupçons s'orientent de plus en plus vers Claire. Elle fait une révélation choquante ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.