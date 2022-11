Ici tout commence - Résumé de la semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022

La flamme s'éteint petit à petit entre Charlène et Louis... Ces derniers temps, ils ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Louis décide, à ses risques et périls, de s’inscrire sur une application de rencontre. Prochainement, l’Institut fêtera ses 30 ans, pour l’occasion, la cheffe Guinot lance un défi à son fils. Vic et Samia découvrent que Billie est inscrite sur "paradise", tout comme Louis... drôle de coïncidence ! Elle se rend compte que "Mad Man", le garçon avec qui elle échange par message, est à l’Institut ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.