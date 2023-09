Ici tout commence - Résumé de la semaine du 4 au 8 septembre 2023

Emmanuel Teyssier se confie à Anaïs… Ses sens lui font défaut ! Ce secret les rapproche… mais pas pour les raisons que vous croyez. Elle devient son goût et son odorat ! Mehdi les surprend en discussion secrète et pense avoir assisté à un moment de tendresse entre les deux chefs. Alors qu’une photo d’Emmanuel Teyssier et Anaïs est diffusée…les étudiants de l’Institut Auguste Armand s’en donnent à cœur joie. Le Chef Teyssier est bien décidé à faire taire la rumeur... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.