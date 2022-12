Ici tout commence - Résumé de la semaine du 5 au 9 décembre 2022

Jude a vécu l'enfer à cause de Brice. Heureusement pour lui, Eliott l'a soutenu dans cette situation et l'a encouragé à tout dévoiler aux profs. Jude lâche une bombe à Teyssier et Myriel... Emmanuel lance un défi à Jude. Il doit prouver qu'il mérite sa place à l'Institut. Lionel est témoin d'une scène aux marais salants... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.