Ici tout commence - Résumé de la semaine du 6 au 10 mai 2024

Si Teyssier a été contraint de laisser sa précieuse place à Cardone, cette dernière fait une arrivée... remarquée. Elle est encore plus exigeante que son prédécesseur. Pour Jasmine et Kelly, comme pour Annabelle et Emmanuel, le meilleur gagnera et à la loyale ! Alors que les premiers participants font leur arrivée en Bretagne... rien ne se passe comme prévu pour Kelly et Laetitia. Les souvenirs du passé pourraient bien tout chambouler ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.