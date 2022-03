Ici tout commence - Résumé de la semaine du 7 au 11 mars 2022

Le séjour de Jasmine chez les Gaissac lui a fait le plus grand bien ! Heureusement, Greg et Eliott sont là pour la soutenir ! Le père de Lionel est victime d’un violent accident aux Marais. La police enquête pour retrouver le coupable. Après plusieurs fausses pistes, Deva et Souleymane finissent par se dénoncer. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.