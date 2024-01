Ici tout commence - Résumé de la semaine du 8 au 12 janvier 2024

Les épreuves extrêmes s'enchaînent et sont de plus en plus risquées ? dangereuses ? Joachim apprend la relation qu'entretient Clotilde avec Leroy et perd le contrôle... Marc montre au grand jour sa dangerosité. Ou bien a-t-il été piégé ? Deva tente de faire les choses biens avec David, avant qu'il ne disparaisse subitement... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.