Ici tout commence - Résumé de la semaine du 9 au 13 janvier 2023

A l'Institut Auguste Armand, Teyssier, Théo, Cheffe Meyer et Ferigno s'affrontent dans le cadre du Championnat des chefs. Teyssier est victime d'un empoisonnement. Ferigno est pris de panique. Il craint d'être démasqué et son plan est en danger. Il décide de réunir le cercle. Vic a un plan machiavélique ! Mehdi, de son côté, est pris au piège. Charlène et Théo s'allient contre Ferigno pour protéger leur père. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.