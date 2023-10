Ici tout commence - Résumé de la semaine du 9 au 13 octobre 2023

Pour Ambre et Kelly, cette semaine est placée sous le signe de l'amour ! Mais ce n'est pas aussi simple que ça... Les deux cheffes tombent amoureuses du même garçon ! Alors que Kelly est tiraillée entre Lionel et Malik... Ambre avoue à Malik qui est vraiment Ophélie... L'amitié de Ambre et Kelly survivra-t-elle à cette épreuve ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.