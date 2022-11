Ici tout commence - Résumé de la semaine du 14 au 18 novembre 2022

Charlène découvre que sa séparation avec Louis a été orchestrée par Livio et Teyssier. Son père a tenté de faire chanter Billie pour qu’il puisse virer Louis de l’Institut. Mais, Billie n’a pas suivi son plan. De son côté, Livio avoue tout à Charlène... S’il voulait intégrer le master, il devait tout faire pour la séparer de Louis. La tension est électrique à l’Institut et l’avenir de Teyssier est incertain... La guerre Armand VS Teyssier est lancée ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.