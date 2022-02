Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 10 février 2022

En cuisine, Anaïs et ses alliés continuent leur combat contre l’abattoir qui fournit l’Institut. Clotilde fait plusieurs découvertes surprenantes dans les affaires de Joachim. Elle se sent trahie et lui demande de partir de chez elle. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.