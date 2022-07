Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 11 juillet 2022

Depuis le retour de Tony, Kelly met Laëtitia en garde et la soupçonne de flirter avec lui. Théo est tiraillé entre son père et Célia. Louis pousse le bouchon un peu trop loin avec lui et provoque le pire ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.