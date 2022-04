Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 14 avril 2022

La guerre entre Hortense et Tom continue et la confection des œufs de Pâques n’arrange rien. Marta s’est fait démasquer par Théo. Elle n’arrive pas à canaliser sa haine et enferme Théo et Célia dans la chambre froide... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.