Ici tout commence : Résumé de l'épisode du 14 janvier 2022

Pour se venger de Gaëtan, Noémie décide de vivre sa vie à fond et passe la nuit avec le chef Landiras. Du côté du concours de la meilleure école de cuisine, c’est le binôme d’Enzo et Louis qui remporte la compétition. Louis remplace alors Teyssier et devient le nouveau directeur de l’Institut Auguste Armand. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.