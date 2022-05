Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 16 mai 2022

Anaïs a bien réfléchi au sujet de sa grossesse et ne se sent pas prête à avoir un enfant. Le plan de Salomé et Jasmine a fonctionné, Louis est revenu sur sa déposition à la gendarmerie pour innocenter Axel. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.