Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 18 mai 2022

Enzo veut finir major de promo pour prouver qu’il est un bon cuisinier et qu’il a sa place à l’Institut. Salomé ne digère pas la nouvelle relation de Jasmine et Axel et fait une découverte très intime... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.