Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 19 septembre 2022

Le pari est lancé entre le duo de choc Samia et Ethan. Et pas n’importe quel pari. Si Samia loupe sa crème bavaroise, elle doit passer la soirée avec Ethan... (Pas besoin d’en faire un dessin). De son côté, Anaïs fait un blocage avec la Cheffe Meyer. Salomé ne la reconnaît plus. David essaie de se rapprocher d’Anaïs... Sans succès. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.