Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 2 décembre 2022

Entre Salomé et Thomas, c’est carrément magnétique ! Salomé fait tout pour résister, mais c’est plus fort qu’elle. Greg se met enfin du côté d’Eliott et Jude. Mais, visiblement, il joue sur deux tableaux... Il risque de perdre Eliott une bonne fois pour toutes ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.