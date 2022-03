Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 2 mars 2022

L’histoire entre Théo et Célia devient de plus en plus sérieuse. Théo est même prêt à quitter Marta pour Célia ! De son côté, Anaïs se bat pour prouver son innocence auprès de Teyssier. Puis Jasmine se dénonce... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.