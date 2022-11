Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 2 novembre 2022

Au double A, Claire lance un défi à Louis. Emmanuel sera en charge de juger les plats de chacun et le meilleur remportera le menu des 30 ans de l’Institut. Louis est plus que motivé à battre sa mère et cette ambition n’est pas pour déplaire à Charlène. De leur côté, Vic et Samia font une découverte surprenante dans la chambre de Billie... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.