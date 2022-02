Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 21 février 2022

Le plan de Tom est peut-être sur le point de marcher. Solal pose un ultimatum à Ambre et lui demande de choisir entre lui et Tom. Lisandro et Anaïs ne sont plus en phase et se disputent de plus en plus... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.