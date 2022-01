Ici tout commence : Résumé de l'épisode du 21 janvier 2022

Guillaume et Laëtitia craquent une nouvelle fois et sont visiblement inséparables. Il va quitter Clotilde, c’est décidé ! Teyssier et Maxime ont gagné ! Louis a quitté l’Institut, mais il semble tramer quelque chose de louche... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.