Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 21 mars 2022

Lionel veut se venger de Deva pour l’accident de son père, mais il n’est pas au courant de tout... Alors que Deva et Souleymane sont de plus en plus proches, l’arrivée de Vikask va couper court à leur relation ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.