Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 22 juin 2022

Après leur exclusion de l’Institut, Ambre et Tom veulent se lancer dans un nouveau projet ! Mais ils prennent encore de gros risques et entraînent Deva et Jasmine... La tension monte entre Charlène et Célia, elles sont incapables de travailler ensemble ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.