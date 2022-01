Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 24 janvier 2022

Maxime a un dilemme : accepter la proposition du chef Sarran ou bien celle de Teyssier. Quant à Lionel et Greg, ils surprennent Guillaume et Laëtitia dans les toilettes des vestiaires et les filment à leur insu ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.