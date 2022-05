Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 27 mai 2022

Kelly malmène son corps et reprend trop rapidement son travail en cuisine. Elle fait un malaise en plein milieu du potager... Quant à la situation entre Constance et Teyssier, elle devient de plus en plus compliquée. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.