Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 28 octobre 2022

Ces derniers temps, Louis et Charlène ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Louis décide de s’inscrire sur un site. Et pas n’importe lequel, un site sur lequel il échange des messages assez torrides avec d’autres femmes... Teyssier fait une découverte étonnante ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.