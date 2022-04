Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 29 avril 2022

Jasmine a l’impression d’avoir perdu le contrôle sur l’organisation du bal de promo et d’avoir été remplacée par Salomé et Anaïs. De son côté, Hortense met des mots sur sa maladie et se confronte à Hugues. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.