Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 3 mai 2022

L’invitation au bal de Constance à Zacharie ne plaît pas vraiment à Charlène. Elle s’inquiète des rumeurs que cela pourrait engendrer. Salomé ne supporte plus le comportement de Jasmine. Elle ne se fixe plus aucune limite et propose à Axel de l’accompagner au bal ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.