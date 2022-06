Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 31 mai 2022

Anaïs est submergée par ses émotions à cause de son avortement, mais heureusement, Lisandro est là pour lui remonter le moral. Constance et Zacharie sont passés à d’action. Et Teyssier est dans une mauvaise passe depuis le départ de Constance... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.