Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 4 février 2022

Théo et Célia décident de repartir sur de bonnes bases. Elle ne perd pas une minute et lui fait déjà de nouvelles suggestions. Grâce à Kelly, Rose découvre le mensonge de Clotilde et lui pose un ultimatum ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.