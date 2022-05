Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 5 mai 2022

Dans la salle de bal, les blessés se multiplient et l’angoisse monte… Malgré la panique, Axel et Salomé se révèlent héroïques. Mais Salomé se sent tout de même responsable de cet accident. Dans les décombres, Louis fait une terrible découverte... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.