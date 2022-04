Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 7 avril 2022

Les parents de Jasmine sont à l’Institut et veulent renouer le contact avec leur fille. Quelqu’un a mis le feu dans le dortoir de Marta et Deva à l’Institut. Théo est persuadé que Célia est la responsable, il ne veut plus jamais lui parler. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.