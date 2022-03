Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 8 mars 2022

La cheffe Guinot reprend les rênes de la cuisine de La Table des Rivière et a besoin d’un second. Très motivé, Solal se propose ! L’enquête sur l’accident de Stéphane se poursuit et Kelly fait une troublante découverte. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.