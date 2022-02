Ici tout commence - Résumé de l'épisode du lundi 31 janvier 2022

Mehdi a un défi de taille pour reconquérir Hortense, il doit organiser la Saint-Valentin la plus dingue du monde ! Clotilde s’enfonce dans son mensonge et ne peut plus revenir en arrière. Kelly découvre son secret mais lui promet de ne rien dire... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.