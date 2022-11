Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 24 novembre 2022

Kelly fait une grosse crise d’angoisse au sujet de son père. Entre distance et attraction, Thomas et Salomé ne savent plus sur quel pied danser. Jasmine surprend Eliott et Jude dans un moment de rapprochement... Jude passe à l’action ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.