Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 20 avril 2023

Tout roule comme sur des roulettes entre Anaïs et Lisandro... A tel point que Lisandro va la demander en mariage. Olivia et Louis ont enfin retrouvé Claire saine et sauve. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.