Ici tout commence - Visitez l'Institut avec Le Bouseuh, Apo, Pidi et Alexia Mori

En exclusivité, les influenceurs Le Bouseuh, Apo, Pidi et Alexia Mori vous font une visite privée de l’Institut. Et le petit plus : Hortense et Axel les accompagnent pour leur raconter tous les secrets de tournage ! Sans oublier le passage incontournable dans la boutique officielle “Ici tout commence”. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.