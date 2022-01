ITC - Charlène retrouve enfin Louis ! - [SPOILER]

Louis a enfin dénié répondre aux messages de Charlène. Il lui donne rend-vous dans les Marais Salants. Il ne veut surtout pas que quelqu'un puisse l'apercevoir. Louis annonce à Charlène qu'il a trouvé un nouveau job, un poste de second à Lille. Il pouvait difficilement faire plus loin. Et bizarrement, il refuse que Charlène vienne le voir. Vous avez une petite idée de la raison ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.