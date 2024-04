ITC du 10 avril 2024 en avance - Hortense se confie à Anthony au sujet de...

Le mariage d'Hortense et Mehdi n'est plus qu'un vieux souvenir ! La cheffe retrouve son ancien et nouveau chéri : Anthony. Elle lui fait comprendre qu'elle refuse de faire du mal à celui qui est désormais... son ex-mari. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.