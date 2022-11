ITC du 10 novembre 2022 en avance - Louis ne supporte pas la présence de Billie !

Au Double A, Louis a eu un comportement déplacé avec les étudiants. Charlène s’inquiète pour sa relation amoureuse, elle doute... Claire Guinot et sa brigade sont aux fourneaux, ils n’ont plus qu’une journée pour se préparer au menu des 30 ans. Louis est de plus en plus étrange avec Billie. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.