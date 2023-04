ITC du 11 avril 2023 en avance - Le comportement de Claire est de plus en plus étrange

A L'institut, Claire paraît de plus en plus étrange. Lionel coache David et lui en fait voir de toutes les couleurs. Punie par Antoine, Vic se rapproche d’Enzo.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.