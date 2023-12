ITC du 11 décembre 2023 en avance - Les débuts difficiles de Carla à la coloc !

Alors que Thibault est sortie de l'hôpital, il s'installe chez Jasmine ! Les deux frères se retrouvent et Jim en profite pour présenter ses excuses à Thibault… Depuis son arrivée à l'institut, Carla ne fait pas l'unanimité. Et ce n'est pas pour s'améliorer à la coloc ! Elle est devenue la risée de tous les membres de la maison et à juste titre… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.